Лень набрал 3 очка в победном матче с Ютой

Вашингтон благодаря 34 очкам Брэдли Била и трипл-даблу Рассела Уэстбрука (25+14 подборов+14 передач) прервал 24-матчевую домашнюю победную серию Юты.

Алексей Лень за 15 минут набрал всего 3 очка (1 из 5 с игры) и собрал 5 подборов. Показатель полезности украинца составил «-5».

Лень в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 6,6 очка и 3,8 подбора, а Вашингтон с показателем 20-33 на 2 победы отстает от 10-го места на Востоке, дающего право побороться за путевку в плей-офф в дополнительном турнире.

Юта – Вашингтон 121:125 (42:33, 23:37, 23:28, 33:27)