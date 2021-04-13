Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лень набрал 3 очка в победном матче с Ютой
Скромный вклад украинца в сенсацию
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашингтон благодаря 34 очкам Брэдли Била и трипл-даблу Рассела Уэстбрука (25+14 подборов+14 передач) прервал 24-матчевую домашнюю победную серию Юты.
Алексей Лень за 15 минут набрал всего 3 очка (1 из 5 с игры) и собрал 5 подборов. Показатель полезности украинца составил «-5».
Лень в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 6,6 очка и 3,8 подбора, а Вашингтон с показателем 20-33 на 2 победы отстает от 10-го места на Востоке, дающего право побороться за путевку в плей-офф в дополнительном турнире.
Юта – Вашингтон 121:125 (42:33, 23:37, 23:28, 33:27)
Популярное сейчас
- СМИ: Шахтер интересуется форвардом СК Днепр-1
- Игорь Климовский - новый главный тренер тернопольской Нивы
- Интер установил рекорд Серии А по количеству побед
- Зверский данк форварда Шарлотт – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО