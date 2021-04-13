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НБА: Голден Стэйт остановил Денвер, Лейкерс проиграли Нью-Йорку

Баскетбол
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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Голден Стэйт остановил Денвер, Лейкерс проиграли Нью-Йорку

фото - abc7news.com

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Даллас – Филадельфия 95:113 (26:30, 22:30, 21:28, 26:25)

Нью-Йорк – Лейкерс 111:96 (26:28, 29:24, 26:16, 30:28)

Орландо – Сан-Антонио 97:120 (16:28, 21:32, 24:29, 36:31)

Нью-Орлеан – Сакраменто 117:110 (31:19, 37:26, 18:29, 31:36)

Мемфис – Чикаго 101:90 (22:22, 26:25, 22:27, 31:16)

Финикс – Хьюстон 126:120 (38:29, 43:29, 22:30, 23:32)

Голден Стэйт – Денвер 116:107 (33:32, 23:29, 43:22, 17:24)

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В статье: НБА Лос-Анджелес Лейкерс Голден Стэйт
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