Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аллей-уп от Моранта – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты понедельника в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил молодой лидер Мемфиса Джа Морант и его эффектный аллей-уп в победном матче против Чикаго.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Юристы Ярославского работают над очищением бренда Металлист
- Цель - завершить начатое. Челси - Порту. Анонс и прогноз матча на 13 апреля 2021
- План Ярославского, слухи о Ярмоленко, рейтинг клубов от Forbes. Главные новости за 12 апреля
- Зверский данк форварда Шарлотт – момент дня в НБА. ВИДЕО
- Девушка дня. Эффектная жена бразильца, который подарил Роме победу над Аяксом. ФОТО
- Девушка дня. Роскошная фитнес-модель, которая мотивирует будущего одноклубника Зинченко. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...