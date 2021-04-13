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Карри стал самым результативным баскетболистом в истории Голден Стэйта
История пишется на наших глазах
фото - Associated Press
Разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри в победном матче против Денвера (116:107) набрал 53 очка (14 из 24 с игры, 10 из 18 трехочковых, 15 16 с линии штрафных) и вышел на первое место в рейтинге самых результативных игроков в истории франшизы, потеснив легендарного Уилта Чемберлена, рекорд которого стоял с 1964 года.
Также Карри в 9-й раз в карьере набрал как минимум 50 очков и провел 18-й матч с как минимум 10-ю точными трехочковыми.
.@StephenCurry30 becomes the @warriors all-time scoring leader en route to his NBA-leading third 50-point game of the season! pic.twitter.com/Rx2YGy63gy— NBA (@NBA) April 13, 2021
Карри с 2009 года провел в Голден Стэйт 745 матчей и набрал 17 818 очка.
С родной франшизой Стефен Карри трижды становился чемпионом НБА и дважды признавался MVP регулярного чемпионата.
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