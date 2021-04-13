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Карри стал самым результативным баскетболистом в истории Голден Стэйта

Баскетбол
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Карри стал самым результативным баскетболистом в истории Голден Стэйта

фото - Associated Press

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Разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри в победном матче против Денвера (116:107) набрал 53 очка (14 из 24 с игры, 10 из 18 трехочковых, 15 16 с линии штрафных) и вышел на первое место в рейтинге самых результативных игроков в истории франшизы, потеснив легендарного Уилта Чемберлена, рекорд которого стоял с 1964 года.

Также Карри в 9-й раз в карьере набрал как минимум 50 очков и провел 18-й матч с как минимум 10-ю точными трехочковыми.

Карри с 2009 года провел в Голден Стэйт 745 матчей и набрал 17 818 очка.

С родной франшизой Стефен Карри трижды становился чемпионом НБА и дважды признавался MVP регулярного чемпионата.

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В статье: НБА Стефен Карри Голден Стэйт
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