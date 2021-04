Карри стал самым результативным баскетболистом в истории Голден Стэйта

Разыгрывающий Голден Стэйта Стефен Карри в победном матче против Денвера (116:107) набрал 53 очка (14 из 24 с игры, 10 из 18 трехочковых, 15 16 с линии штрафных) и вышел на первое место в рейтинге самых результативных игроков в истории франшизы, потеснив легендарного Уилта Чемберлена, рекорд которого стоял с 1964 года.

Также Карри в 9-й раз в карьере набрал как минимум 50 очков и провел 18-й матч с как минимум 10-ю точными трехочковыми.

