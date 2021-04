Power Ranking НБА: Финикс взобрался на вершину, Лейкерс замыкают топ-10

№1. Финикс Санз

Показатель побед/поражений в сезоне – 38-15

Место в предыдущей версии рейтинга – 6

Финикс выиграл 12 из последних 14 матчей, а пропуском на первое место для Солнечных стала недавняя победа в овертайме над Ютой, грозную атаку которой Крис Пол и компания сдержали до всего 101 очка за 100 владений.

Еще один веский аргумент в пользу появления франшизы из Аризоны на вершине рейтинга – это тот факт, что именно Финикс является единственной командой в НБА с как минимум 70% побед как дома, так и на выезде.

Отдельного упоминания заслуживает Девин Букер – в семи последних матчах главный скорер Финикса в среднем за вечер забивает по 31,8 очка с реализацией 51% бросков с игры.

№2. Юта Джаз

Показатель побед/поражений в сезоне – 40-14

Место в предыдущей версии рейтинга – 1

Юта остается лучшей командой регулярного чемпионата по проценту побед и показателю +/-, а также единственной в лиге входит в топ-3 и по атакующему, и по защитному рейтингах. Но на прошлой неделе Джаз дважды проиграли Далласу и Финиксу – и проиграли в первую очередь из-за редкого для них провала на трехочковой дуге (12 из 44 против Маверикс и 11 из 44 против Санз).

Показательно, что Юта начала буксовать в тот момент, когда Мормоны резко повысили коэффициент задействования Донована Митчелла. В четырех последних матчах Митчелл выбрасывал по 28,5 броска за игру, и хотя за этот период американец набирал по 34,0 очка, его результативность с дальней дистанции составила лишь 20% (8 из 40).

Donovan Mitchell is the first Jazz player with 3 straight 35-point games since Karl Malone in 1993.



He is the 4th Jazz player overall to do this, joining Malone, Adrian Dantley and Pete Maravich. pic.twitter.com/a3JpFnIkwC — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 11, 2021

С точки зрения логистики у Юты лояльное расписание на концовку регулярного чемпионата – 15 из последних 16 матчей Джаз проведут против команд из Западной конференции.

№3. Бруклин Нетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 36-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 2

Бруклин, наконец, дождался возвращения Кевина Дюранта, но как минимум до конца недели потерял Джеймса Хардена, да и Кайри Ирвинг не изменяет себе и периодически пропускает матчи по не всегда понятным причинам.

KEVIN DURANT WITH AUTHORITY ???? pic.twitter.com/G19SoPS92o — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 11, 2021

С потерей Хардена быстро выяснилось, что именно Джеймс был локомотивом неудержимого нападения Нетс. Без его передач сникли Брюс Браун и Джо Харрис, а одного Ирвинга Бруклину недостаточно, чтобы быть конкурентным на фоне такой первоклассной защиты, как у Лейкерс.

ЛаМаркус Олдридж в отличие от Блэйка Гриффина в статусе основного центрового быстро вписался в Бруклин (12,8 очка и 4,8 подбора) и стал причиной того, что Стив Нэш в пяти подряд матчах не выпускал на площадку ДеАндре Джордана.

№4. Денвер Наггетс

Показатель побед/поражений в сезоне – 34-20

Место в предыдущей версии рейтинга – 8

До необъяснимого провала в концовке матча с Бостоном (8-31 в решающей четверти) Денвер выдал серию из 8 побед подряд и сбежал от Лейкерс в борьбе за преимущество домашнего паркета в первом раунде плей-офф.

В этом же матче произошел характерный момент, который лишь подтверждает фаворитизм Николы Йокича в борьбе за статус MVP регулярного чемпионата. Бостон организовал сумасшедший камбэк как раз в тот момент, когда серб не мог находиться на площадке. Без Йокича атака Денвера теряет 20 очков на 100 владений – кто еще в НБА имеет такое влияние на игру своей команды?

Nikola Jokic has his 81st career 10-assist game, passing Wilt Chamberlain for the most by a center in NBA history.



Point Center ???? pic.twitter.com/Qxm7puxBYr — SportsCenter (@SportsCenter) April 5, 2021

Джамал Мюррей из-за болей в правом колене пропустил четыре последних матча, но отсутствие канадца компенсирует Майкл Портер-младший, который в 7 из последних 8 матчах набирал как минимум по 20 очков и только в провальном матче с Бостоном реализовал менее 50% попыток с игры.

№5. Лос-Анджелес Клипперс

Показатель побед/поражений в сезоне – 37-18

Место в предыдущей версии рейтинга – 3

Пол Джордж снова ожил – и его новый всплеск стал причиной прорыва Клипперс на первое место в рейтинге лучших атак НБА (117,7 очка за 100 владений). Более того, за 5-матчевый промежуток у Клипперс самое эффективное нападение в истории лиги (125,9 очка на 100 владений), а Джордж за этот отрезок забивает по 33,7 очка при 56-процентной реализации бросков с игры, включая 14 из 23 с трехочковой дуги.

PG-13, OVER THE TOP! ????



LAC up 5 with 3:09 left on NBA LP. pic.twitter.com/UfXmpcyvFy — NBA (@NBA) April 12, 2021

Как и ожидалось, приход Рэджона Рондо позитивно отразился на команде Тайрона Лью. С Рондо на площадке Клипперс за 68 минут опередили своих оппонентов на 57 очков.

У Клипперс 8 побед в 11 матчах против топ-шестерки команд Западной конференции – Юта, Финикс, Денвер, Лейкерс и Портленд подобным процентом побед в противостояниях с непосредственными конкурентами по конференции похвастаться не могут.

№6. Филадельфия Севенти Сиксерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 37-17

Место в предыдущей версии рейтинга – 5

Филадельфия за последние две недели выиграла всего 5 из 9 матчей и вплотную подпустила Бруклин в гонке за первое место на Востоке. По защитному рейтингу Сиксерс уступают только Лейкерс, а вот по эффективности у чужого кольца команда Дока Риверса из-за регулярных пропусков Джоэля Эмбиида скатилась на уровень середняков, набирая 111,5 очка за 100 владений.

Филадельфия выиграла 18 из 22 матчей в тех случаях, когда Риверсу удавалось выпустить на площадку свою основную пятерку. Проблема для Сиксерс в том, что таких матчей не наберется и 50%.

36 PTS | 7 REB | 2 AST



Just another montage of @JoelEmbiid making a case for MVP this season.



???? presented by @IBX pic.twitter.com/DBE5p98Q9V — Philadelphia 76ers (@sixers) April 13, 2021

Впереди у Филадельфии непростой отрезок – 7 из 9 следующих соперников Сиксерс имеют положительный баланс побед/поражений. Потеря лидерства в конференции весьма вероятна.

№7. Милуоки Бакс

Показатель побед/поражений в сезоне – 33-20

Место в предыдущей версии рейтинга – 4

Яннис Адетокумбо пропустил последние пять матчей с травмой левого колена, а Милуоки после трех подряд поражений от Голден Стэйта, Далласа и Шарлотт потерял контакт с лидерами Восточной конференции.

Если Лейкерс и Филадельфия сохраняют качество защиты даже без своих суперзвезд, то в Милуоки ничего подобного не происходит. До разгромной победы над безнадежным Орландо Бакс в четырех матчах без Адетокумбо пропускали почти по 120 очков за 100 владений.

Что касается нападения, то без греческого MVP оно пострадало не так сильно, как оборона. В этом немалая доля заслуги Дрю Холидея, который в 6 последних матчах набирает почти по 23 очка при 56-процентной реализации бросков с игры.

№8. Даллас Маверикс

Показатель побед/поражений в сезоне – 29-24

Место в предыдущей версии рейтинга – 9

Даллас после серии из пяти побед кряду снова забуксовал, выиграв только один из четырех последних матчей. Особо обидной стала осечка в домашнем поединке с Сан-Антонио с пропущенным средним от ДеМара ДеРозана за считанные мгновения до овертайма.

Никто в НБА не защищается в клатче так плохо, как Даллас – за последние пять минут игры при разнице в счете до пяти очков Маверикс пропускают в свое кольцо более 127 очков за 100 владений.

Даллас на 2 победы отстает от Портленда в борьбе за прямую путевку в плей-офф. Лука Дончич и компания проиграли Блэйзерс сезонную серию, но расписание на концовку сезона у них не такое сложное.

What were you doing at age 22? Luka Doncic is doing this pic.twitter.com/WB8jurAR0t — Barstool Sports (@barstoolsports) April 12, 2021

№9. Майами Хит

Показатель побед/поражений в сезоне – 28-25

Место в предыдущей версии рейтинга – за пределами топ-10

Майами очень долго приходил в себя после прорыва к финалу в плей-офф прошлого сезона, но теперь Хит снова в игре и грозно посматривают в сторону тройки фаворитов Восточной конференции. У Майами 6 побед в последних 7 матчах – все идет к тому, что уже совсем скоро команда Эрика Споэльстры перехватит у Атланты преимущество домашней площадки в первом раунде пост-сезона.

Защитный рейтинг Майами после последних успехов взлетел в топ-6, да и в атаке дела налаживаются – четыре главных скорера Хит в лице Батлера, Адебайо, Робинсона и Хирро в шести последних матчах набирали не менее 15 очков за игру и забивали как минимум 54% бросков.

№10. Лос-Анджелес Лейкерс

Показатель побед/поражений в сезоне – 33-21

Место в предыдущей версии рейтинга – 7

С момента травмы ЛеБрона Джеймса у Лейкерс предпоследний атакующий рейтинг в НБА. Одна из причин низкой продуктивности у чужого кольца кроется в небрежности – у Лейкерс 17,9 потери на 100 владений за последние 12 матчей (худший показатель в лиге).

Тем не менее, у действующих чемпионов НБА все еще лучшая защита в лиге – и именно благодаря этой защите Озерные недавно сенсационно остановили Бруклин, пускай у Нетс и не было Джеймса Хардена, а Кайри Ирвинг заработал удаление в начале второй половины после жаркого диалога с Деннисом Шредером.

Как там дела у Андре Драммонда? Звездный новичок Лейкерс оформил по дабл-даблу в матчах с Майами и Бруклином (35+23 подбора), но сегодня ничего не смог сделать в «краске» Нью-Йорка (3+10 подборов).

Sources: Los Angeles Lakers' Anthony Davis could return in 10-14 days, with LeBron James close be... - via @ESPN App https://t.co/RMkGzHBmPp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 11, 2021

№23. Вашингтон Уизардс

Показатель побед/поражений в сезоне – 20-33

Место в предыдущей версии рейтинга – 25

За последние два месяца у Вашингтона 13-10 в матчах с Брэдли Билом на площадке, причем 7 из этих побед Уизардс оформили в противостояниях с топ-шестеркой команд Западной конференции. Сегодня Вашингтон еще раз подтвердил статус грозы авторитетов, прервав 24-матчевую домашнюю победную серию Юты.

Алексей Лень в последних 8 матчах в среднем за игру набирает по 7,9 очка и 5,0 подбора. На днях он стал самым результативным украинцем в истории НБА и достиг рубежа в 4000 очков, но ему все еще не хватает стабильности – в 5 из последних 10 матчах Лень набирал не более 7 очков.

Вашингтон на 2 победы отстает от топ-10 – впереди у Уизардс 8 матчей подряд против команд с отрицательным балансом побед/поражений. Это шанс для Рассела Уэстбрука и компании ворваться в зону плей-ин.

№30. Оклахома-Сити Тандер

Показатель побед/поражений в сезоне – 20-33

Место в предыдущей версии рейтинга – 23

Оклахома с 9 поражениями в последних 10 матчах скатилась на 13-е место на Западе и больше не ведет борьбу за попадание в плей-ин. Впрочем, Тандер и не нуждались в этой борьбе – сейчас им важно как можно глубже скатиться в турнирной таблице ради более выгодных драфт-пиков на летней ярмарке талантов.

Святослав Михайлюк за последние две недели заметно прибавил в бросковой эффективности, забивая 47% попыток с игры и 81% с линии штрафных. За этот отрезок украинец является пятым самым результативным игроком команды, но после возвращения в строй Лугенца Дорта он снова вернулся на скамейку запасных. В последнем матче против Филадельфии Михайлюк получил всего 7 бросков с игры и отыграл лишь 20 минут. Посмотрим, что произойдет с ролью Михайлюка в Тандер в ближайших матчах.