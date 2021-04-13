Ягупова стала двукратным MVP женской Евролиги

Международная федерация баскетбола подвела итоги голосования на звание самой ценной баскетболистки Евролиги в сезоне 2020-2021.

Второй год подряд звание MVP досталось украинке из Фенербахче Алине Ягуповой, которая в текущем сезоне в матчах Евролиги в среднем за игру набирала по 20,6 очка, 7,6 подбора, 4,4 передачи 2,0 перехвата.

Свою награду Ягупова получит на этой неделе во время Финала четырех Евролиги.

Фенербахче украинки 16 апреля в полуфинале сыграет с УНИКСом из Екатеринбурга.