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Ягупова стала двукратным MVP женской Евролиги

Баскетбол
(1 голосов)

Украинка снова лучшая

Ягупова стала двукратным MVP женской Евролиги

Новина українською

Международная федерация баскетбола подвела итоги голосования на звание самой ценной баскетболистки Евролиги в сезоне 2020-2021.

Второй год подряд звание MVP досталось украинке из Фенербахче Алине Ягуповой, которая в текущем сезоне в матчах Евролиги в среднем за игру набирала по 20,6 очка, 7,6 подбора, 4,4 передачи 2,0 перехвата.

Свою награду Ягупова получит на этой неделе во время Финала четырех Евролиги.

Фенербахче украинки 16 апреля в полуфинале сыграет с УНИКСом из Екатеринбурга.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Карри стал самым результативным баскетболистом в истории Голден Стэйта.

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В статье: баскетбольная Евролига Алина Ягупова
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