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Ягупова стала двукратным MVP женской Евролиги
Украинка снова лучшая
Международная федерация баскетбола подвела итоги голосования на звание самой ценной баскетболистки Евролиги в сезоне 2020-2021.
Второй год подряд звание MVP досталось украинке из Фенербахче Алине Ягуповой, которая в текущем сезоне в матчах Евролиги в среднем за игру набирала по 20,6 очка, 7,6 подбора, 4,4 передачи 2,0 перехвата.
Свою награду Ягупова получит на этой неделе во время Финала четырех Евролиги.
Фенербахче украинки 16 апреля в полуфинале сыграет с УНИКСом из Екатеринбурга.
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