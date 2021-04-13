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Будивельник с уверенным отрывом обыграл Химик
Хозяевам хватило победы в двух четвертях
Будивельник победил дома Химик в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 98:80.
Дебют встречи и вся первая половина продолжались практически в равной борьбе. Гости выиграли стартовую 10-минутку в четыре очка. И уже во второй четверти киевляне исправили положение.
После перерыва ситуация существенно изменилась. Постепенно у гостей игра разладилась, зато киевляне с каждой минутой набирали больше уверенности и превосходства.
Гости попытались отыграться на последних минутах заключительной четверти, но было уже поздно.
Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат
Будивельник (Киев) - Химик (Южный) - 98:80 (18:22, 28:21, 28:10, 24:27)
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