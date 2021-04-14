  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Михайлюк набрал 5 очков в поражении от Юты
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайлюк набрал 5 очков в поражении от Юты

Баскетбол
(1 голосов)

Неудачный день для украинца

Михайлюк набрал 5 очков в поражении от Юты

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Оклахома, несмотря на 42 очка Лугенца Дорта, на выезде ожидаемо проиграла мощной Юте.

Святослав Михайлюк со скамейки запасных провел на площадке 22 минуты – украинец набрал 5 очков (2 из 7 с игры, 0 из 1 с линии штрафных) и собрал 3 подбора. Показатель полезности Михайлюка составил «-21».

Михайлюк в своем третьем сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 7,7 очка, 2,3 подбора и 1,6 передачи.

Юта – Оклахома 106:96 (22:31, 33:22, 33:16, 18:27)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Святослав Михайлюк Оклахома Сити Тандер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...