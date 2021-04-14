Михайлюк набрал 5 очков в поражении от Юты

Оклахома, несмотря на 42 очка Лугенца Дорта, на выезде ожидаемо проиграла мощной Юте.

Святослав Михайлюк со скамейки запасных провел на площадке 22 минуты – украинец набрал 5 очков (2 из 7 с игры, 0 из 1 с линии штрафных) и собрал 3 подбора. Показатель полезности Михайлюка составил «-21».

Михайлюк в своем третьем сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 7,7 очка, 2,3 подбора и 1,6 передачи.

Юта – Оклахома 106:96 (22:31, 33:22, 33:16, 18:27)