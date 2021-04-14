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Михайлюк набрал 5 очков в поражении от Юты
Неудачный день для украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оклахома, несмотря на 42 очка Лугенца Дорта, на выезде ожидаемо проиграла мощной Юте.
Святослав Михайлюк со скамейки запасных провел на площадке 22 минуты – украинец набрал 5 очков (2 из 7 с игры, 0 из 1 с линии штрафных) и собрал 3 подбора. Показатель полезности Михайлюка составил «-21».
Михайлюк в своем третьем сезоне в НБА в среднем за игру набирает по 7,7 очка, 2,3 подбора и 1,6 передачи.
Юта – Оклахома 106:96 (22:31, 33:22, 33:16, 18:27)
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