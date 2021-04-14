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НБА: Финикс разобрался с Майами, победы Лейкерс и Бруклина
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - AP Photo
Миннесота – Бруклин 97:127 (25:33, 27:40, 22:31, 23:23)
Индиана – Клипперс 115:126 (34:31, 31:36, 32:33, 18:26)
Торонто – Атланта 103:108 (27:28, 27:38, 24:24, 25:18)
Шарлотт – Лейкерс 93:101 (22:25, 28:27, 16:24, 27:25)
Финикс – Майами 106:86 (26:34, 30:16, 27:22, 23:14)
Портленд – Бостон 115:116 (38:30, 22:27, 27:35, 28:24)
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