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Мощный данк форварда Шарлотт – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На вершине традиционного хит-парада оказался Калеб Мартин из Шарлотт, который в матче с Лейкерс отметился эффектным данком с сопротивлением.
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