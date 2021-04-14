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Защитник Будивельника побил два рекорда сезона в Суперлиге
Мощный перформанс
фото - fbu.ua
Американский легионер Будивельника Гейб Дево в победном матче против Химика (98:80) обновил два рекорда сезона в Суперлиге, сообщает официальный сайт ФБУ.
Дево за 27 минут набрал 40 очков (14 из 17 с игры, 6 из 7 с линии штрафных), а его рейтинг эффективности составил 45 баллов.
Гейб Дево на одно очко улучшил сезонный рекорд результативности, который ранее принадлежал еще одному игроку Будивельника Стивену Бертту. Что касается показателя эффективности, то ранее в сезоне 2020-2021 ни одному баскетболисту не удавалось набрать более 38 баллов.
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