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Защитник Будивельника побил два рекорда сезона в Суперлиге

Баскетбол
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Мощный перформанс

Защитник Будивельника побил два рекорда сезона в Суперлиге

фото - fbu.ua

Новина українською

Американский легионер Будивельника Гейб Дево в победном матче против Химика (98:80) обновил два рекорда сезона в Суперлиге, сообщает официальный сайт ФБУ.

Дево за 27 минут набрал 40 очков (14 из 17 с игры, 6 из 7 с линии штрафных), а его рейтинг эффективности составил 45 баллов.

Гейб Дево на одно очко улучшил сезонный рекорд результативности, который ранее принадлежал еще одному игроку Будивельника Стивену Бертту. Что касается показателя эффективности, то ранее в сезоне 2020-2021 ни одному баскетболисту не удавалось набрать более 38 баллов.

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В статье: Баскетбольная Суперлига БК Будивельник (Киев)
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