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Михайлюк обошел Волкова в рейтинге самых результативных украинцев в НБА
Солидное достижение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник Оклахомы Святослав Михайлюк набрал 5 очков в матче с Ютой (96:106), что позволило ему выйти на четвертое место в списке самых результативных украинских баскетболистов в НБА.
Михайлюк с 1021 очком за 3 неполных сезона потеснил бывшего президента Федерации баскетбола Украины Александра Волкова, который с 1989 по 1992 года в составе Атланты набрал 1019 очков.
Впереди Михайлюка остались только действующий центровой Вашингтона Алексей Лень (4009 очков), Виталий Потапенко (3995) и Станислав Медведенко (1390).
Святослав Михайлюк в НБА в среднем за игру набирает по 6,9 очка, 1,7 подбора и 1,5 передачи.
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