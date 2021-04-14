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Михайлюк обошел Волкова в рейтинге самых результативных украинцев в НБА

Баскетбол
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Солидное достижение

Михайлюк обошел Волкова в рейтинге самых результативных украинцев в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник Оклахомы Святослав Михайлюк набрал 5 очков в матче с Ютой (96:106), что позволило ему выйти на четвертое место в списке самых результативных украинских баскетболистов в НБА.

Михайлюк с 1021 очком за 3 неполных сезона потеснил бывшего президента Федерации баскетбола Украины Александра Волкова, который с 1989 по 1992 года в составе Атланты набрал 1019 очков.

Впереди Михайлюка остались только действующий центровой Вашингтона Алексей Лень (4009 очков), Виталий Потапенко (3995) и Станислав Медведенко (1390).

Святослав Михайлюк в НБА в среднем за игру набирает по 6,9 очка, 1,7 подбора и 1,5 передачи.

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В статье: Александр Волков НБА Святослав Михайлюк
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