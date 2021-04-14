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Троих арбитров отстранили от работы на матчах Суперлиги

Баскетбол
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Они допустили слишком много ошибок

Троих арбитров отстранили от работы на матчах Суперлиги

Новина українською

Техническая комиссия Федерации баскетбола Украины отстранила от работы трех арбитров, обслуживавших матчи мужского национального первенства в Дивизионе А (Суперлига).

Денис Поворознюк, Александр Беда и Ростислав Парнак не будут участвовать в жеребьевке судей с 21 по 30 апреля 2021 года.

После тщательного анализа матчей Будивельник - Тернополь и Николаев - Одесса определено, что арбитратимы было допущено много явных ошибок из-за некачественного судейства и слабый контроль игры.

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В статье: Суперлига
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