Троих арбитров отстранили от работы на матчах Суперлиги

Техническая комиссия Федерации баскетбола Украины отстранила от работы трех арбитров, обслуживавших матчи мужского национального первенства в Дивизионе А (Суперлига).

Денис Поворознюк, Александр Беда и Ростислав Парнак не будут участвовать в жеребьевке судей с 21 по 30 апреля 2021 года.

После тщательного анализа матчей Будивельник - Тернополь и Николаев - Одесса определено, что арбитратимы было допущено много явных ошибок из-за некачественного судейства и слабый контроль игры.