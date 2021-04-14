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Троих арбитров отстранили от работы на матчах Суперлиги
Они допустили слишком много ошибок
Техническая комиссия Федерации баскетбола Украины отстранила от работы трех арбитров, обслуживавших матчи мужского национального первенства в Дивизионе А (Суперлига).
Денис Поворознюк, Александр Беда и Ростислав Парнак не будут участвовать в жеребьевке судей с 21 по 30 апреля 2021 года.
После тщательного анализа матчей Будивельник - Тернополь и Николаев - Одесса определено, что арбитратимы было допущено много явных ошибок из-за некачественного судейства и слабый контроль игры.
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