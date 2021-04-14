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Запорожье в домашнем матче обыграл Черкасских Мавп
Хозяева одержали победу благодаря удачной второй и третьей четверти
БК Запорожье одержал важную домашнюю победу в матче против Черкасских Мавп.
Команда Валерия Плеханова проиграла первую четверть, но три следующих выиграла. Хозяева площадки контролировали игру до ее завершения и одержали третью победу в четырех поединках сезонной серии с Мавпами - 78:69.
Благодаря этой победе запорожцы закрепились на пятой позиции, получив 19 победу в 33 матчах регулярного чемпионата, а Мавпы продолжают находиться на 8-м месте и, по всей вероятности, останутся на своей позиции в плей-офф.
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Запорожье, ДС Юность
Запорожье - Черкасские Мавпы 78:69 (16:24, 26:18, 22:15, 14:12)
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