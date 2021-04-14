Запорожье в домашнем матче обыграл Черкасских Мавп

БК Запорожье одержал важную домашнюю победу в матче против Черкасских Мавп.

Команда Валерия Плеханова проиграла первую четверть, но три следующих выиграла. Хозяева площадки контролировали игру до ее завершения и одержали третью победу в четырех поединках сезонной серии с Мавпами - 78:69.

Благодаря этой победе запорожцы закрепились на пятой позиции, получив 19 победу в 33 матчах регулярного чемпионата, а Мавпы продолжают находиться на 8-м месте и, по всей вероятности, останутся на своей позиции в плей-офф.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Запорожье, ДС Юность

Запорожье - Черкасские Мавпы 78:69 (16:24, 26:18, 22:15, 14:12)