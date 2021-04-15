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Михайлюк набрал 14 очков в поражении от Голден Стэйта
Украинец вернулся в основу Тандер
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На домашний матч против Голден Стэйта защитник Оклахомы Святослав Михайлюк вышел в стартовой пятерке и провел на площадке почти 26 минут.
За это время украинец набрал 14 очков (6 из 11 с игры, 2 из 6 трехочковых, 0 из 1 с линии штрафных), собрал 5 подборов и отдал 3 результативных передачи.
Оклахома проиграла с разницей в 38 очков, а показатель полезности Михайлюка составил «-15».
Михайлюк в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 7,8 очка, 2,4 подбора и 1,6 передачи.
Оклахома – Голден Стэйт 109:147 (32:36, 22:39, 29:50, 26:22)
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