Михайлюк набрал 14 очков в поражении от Голден Стэйта

На домашний матч против Голден Стэйта защитник Оклахомы Святослав Михайлюк вышел в стартовой пятерке и провел на площадке почти 26 минут.

За это время украинец набрал 14 очков (6 из 11 с игры, 2 из 6 трехочковых, 0 из 1 с линии штрафных), собрал 5 подборов и отдал 3 результативных передачи.

Оклахома проиграла с разницей в 38 очков, а показатель полезности Михайлюка составил «-15».

Михайлюк в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 7,8 очка, 2,4 подбора и 1,6 передачи.

Оклахома – Голден Стэйт 109:147 (32:36, 22:39, 29:50, 26:22)