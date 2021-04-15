Лень набрал 8 очков в победе Вашингтона над Сакраменто

Вашингтон на выезде уверенно обыграл Сакраменто, а Алексей Лень в матче с бывшей командой за 17 минут остановился в шаге от дабл-дабла.

На счету украинца 8 очков (3 из 6 с игры, 2 из 4 с линии штрафных) и 10 подборов, а его показатель полезности составил «-4».

В текущем сезоне Алексей Лень в среднем за игру набирает по 6,6 очка и 3,9 подбора.

Вашингтон после второй победы подряд поднялся на 12-е место в Восточной конференции. От зоны плей-ин команду Алексея Леня теперь отделяет только одна победа.

Сакраменто – Вашингтон 111:123 (31:42, 29:28, 23:23, 28:30)