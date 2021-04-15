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НБА: Филадельфия огорчила Бруклин, победы Денвера и Клипперс
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Миннесота – Милуоки 105:130 (19:24, 25:37, 35:45, 26:24)
Филадельфия – Бруклин 123:117 (32:28, 33:30, 29:26, 29:33)
Шарлотт – Кливленд 90:103 (23:27, 18:22, 25:26, 24:28)
Торонто – Сан-Антонио 117:112 (30:32, 28:25, 27:25, 32:30)
Детройт – Клипперс 98:100 (27:30, 22:23, 28:20, 21:27)
Нью-Орлеан – Нью-Йорк 106:116 (26:26, 26:27, 37:40, 17:23)
Чикаго – Орландо 106:115 (22:32, 31:22, 19:39, 34:22)
Хьюстон – Индиана 124:132 (24:33, 31:42, 39:31, 30:26)
Мемфис – Даллас 113:114 (34:32, 26:25, 29:26, 24:31)
Денвер – Майами 123:106 (26:31, 34:18, 36:30, 27:27)
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