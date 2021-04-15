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Сумасшедший победный трехочковый Дончича – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты среды в НБА
фото - si.com
Официальный YouTube-канал НБА опубликовал топ-10 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
Традиционную подборку возглавил словенский лидер Далласа Лука Дончич, который закрыл матч с Мемфисом умопомрачительным трехочковым в падении с одной ноги.
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