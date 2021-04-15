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Карри установил три рекорда в матче с командой Михайлюка
Этот парень никогда не остановится
Звездный плеймейкер Голден Стэйт Стефен Карри в матче с Оклахомой (147:109) набрал 42 очка и реализовал 11 из 16 трехочковых.
Карри за последние 3 матча забросил 29 трехочковых и побил свой же рекорд 2019 года. Также трехкратный чемпион НБА первым в истории более одного раза за карьеру реализовал как минимум 10 бросков из-за дуги в двух матчах подряд.
Наконец, Карри провел 19-й матч в карьере с как минимум 10 попаданиями с дальней дистанции. По этому показателю лидер Воинов также не имеет аналогов в истории НБА.
В текущем сезоне Стефен Карри в среднем за игру набирает по 30,7 очка, 5,6 подбора и 6,0 передачи.
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