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Карри установил три рекорда в матче с командой Михайлюка

Баскетбол
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Этот парень никогда не остановится

Карри установил три рекорда в матче с командой Михайлюка

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Звездный плеймейкер Голден Стэйт Стефен Карри в матче с Оклахомой (147:109) набрал 42 очка и реализовал 11 из 16 трехочковых.

Карри за последние 3 матча забросил 29 трехочковых и побил свой же рекорд 2019 года. Также трехкратный чемпион НБА первым в истории более одного раза за карьеру реализовал как минимум 10 бросков из-за дуги в двух матчах подряд.

Наконец, Карри провел 19-й матч в карьере с как минимум 10 попаданиями с дальней дистанции. По этому показателю лидер Воинов также не имеет аналогов в истории НБА.

В текущем сезоне Стефен Карри в среднем за игру набирает по 30,7 очка, 5,6 подбора и 6,0 передачи.

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В статье: НБА Стефен Карри Голден Стэйт
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