Лука Дончич: лучшие попадания в клатче. ВИДЕО

Звезда Далласа Лука Дончич невероятным трехочковым в падении с одной ноги принес Маверикс победу в матче регулярного чемпионата против Мемфиса.

По этому поводу официальный YouTube-канал НБА решил напомнить всем фанатам баскетбола о тех многочисленных случаях, когда Дончич своими бросками решал судьбу матчей.