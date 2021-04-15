  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Лука Дончич: лучшие попадания в клатче. ВИДЕО
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лука Дончич: лучшие попадания в клатче. ВИДЕО

Баскетбол
(1 голосов)

Сегодня словенец снова сделал это

Лука Дончич: лучшие попадания в клатче. ВИДЕО

Новина українською

Звезда Далласа Лука Дончич невероятным трехочковым в падении с одной ноги принес Маверикс победу в матче регулярного чемпионата против Мемфиса.

По этому поводу официальный YouTube-канал НБА решил напомнить всем фанатам баскетбола о тех многочисленных случаях, когда Дончич своими бросками решал судьбу матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Лука Дончич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...