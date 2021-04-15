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Лука Дончич: лучшие попадания в клатче. ВИДЕО
Сегодня словенец снова сделал это
Звезда Далласа Лука Дончич невероятным трехочковым в падении с одной ноги принес Маверикс победу в матче регулярного чемпионата против Мемфиса.
По этому поводу официальный YouTube-канал НБА решил напомнить всем фанатам баскетбола о тех многочисленных случаях, когда Дончич своими бросками решал судьбу матчей.
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