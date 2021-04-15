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Форвард Бруклин Нетс завершил карьеру из-за аритмии сердца

Баскетбол
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Об этом он написал на своей странице в Твиттере

Форвард Бруклин Нетс завершил карьеру из-за аритмии сердца

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тяжёлый форвард "Бруклин Нетс" Ламаркус Олдридж завершил карьеру в НБА из-за аритмии сердца.

"Несмотря на то что сейчас мне уже лучше, то, что происходило с моим сердцем в матче с „Лейкерс“ — это одна из самых страшный вещей, с которыми я сталкивался", — приводит слова Олдрижда инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в "Твиттере".

35-летний Олдридж отыграл в НБА 15 сезонов. В нынешнем чемпионате он набирает в среднем 13,5 очка и делает 4,5 подбора за игру.

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В статье: НБА Бруклин Нетс ЛаМаркус Олдридж
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