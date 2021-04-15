Форвард Бруклин Нетс завершил карьеру из-за аритмии сердца

Тяжёлый форвард "Бруклин Нетс" Ламаркус Олдридж завершил карьеру в НБА из-за аритмии сердца.

"Несмотря на то что сейчас мне уже лучше, то, что происходило с моим сердцем в матче с „Лейкерс“ — это одна из самых страшный вещей, с которыми я сталкивался", — приводит слова Олдрижда инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в "Твиттере".

35-летний Олдридж отыграл в НБА 15 сезонов. В нынешнем чемпионате он набирает в среднем 13,5 очка и делает 4,5 подбора за игру.