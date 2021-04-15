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Будивельник дома уничтожил Одессу

Баскетбол
(1 голосов)

Гости просто отдали матч

Будивельник дома уничтожил Одессу

Новина українською

Во втором домашнем матче недели киевский Будивельник принимал Одессу.

Несмотря на три победы одесситов в предыдущих встречах, хозяева подходили к этому матчу в статусе фаворита. Но гости сумели завладеть преимуществом на старте матча, выиграв первую четверть со счетом 23:12.

Ответ киевлян был еще более мощным, чем рывок соперника. Вторую десятиминутку подопечные Игорса Миглиниекса выиграли 34:14, получив 9 очков преимущества перед большим перерывом.

Фактически точка в этом матче была поставлена ​​в третьей четверти, которую Будивельник выиграл со счетом 30:7, сняв все вопросы о победителе.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето-Спортт

Строитель - Одесса 91:65 (12:23, 34:14, 30: 7, 15:21)

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В статье: БК Будивельник (Киев) БК Одесса
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