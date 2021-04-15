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Будивельник дома уничтожил Одессу
Гости просто отдали матч
Во втором домашнем матче недели киевский Будивельник принимал Одессу.
Несмотря на три победы одесситов в предыдущих встречах, хозяева подходили к этому матчу в статусе фаворита. Но гости сумели завладеть преимуществом на старте матча, выиграв первую четверть со счетом 23:12.
Ответ киевлян был еще более мощным, чем рывок соперника. Вторую десятиминутку подопечные Игорса Миглиниекса выиграли 34:14, получив 9 очков преимущества перед большим перерывом.
Фактически точка в этом матче была поставлена в третьей четверти, которую Будивельник выиграл со счетом 30:7, сняв все вопросы о победителе.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Киев, ПС Венето-Спортт
Строитель - Одесса 91:65 (12:23, 34:14, 30: 7, 15:21)
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