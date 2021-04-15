Будивельник дома уничтожил Одессу

Во втором домашнем матче недели киевский Будивельник принимал Одессу.

Несмотря на три победы одесситов в предыдущих встречах, хозяева подходили к этому матчу в статусе фаворита. Но гости сумели завладеть преимуществом на старте матча, выиграв первую четверть со счетом 23:12.

Ответ киевлян был еще более мощным, чем рывок соперника. Вторую десятиминутку подопечные Игорса Миглиниекса выиграли 34:14, получив 9 очков преимущества перед большим перерывом.

Фактически точка в этом матче была поставлена ​​в третьей четверти, которую Будивельник выиграл со счетом 30:7, сняв все вопросы о победителе.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Киев, ПС Венето-Спортт

Строитель - Одесса 91:65 (12:23, 34:14, 30: 7, 15:21)