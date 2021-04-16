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НБА: Бостон обыграл Лейкерс, победы Финикса и Милуоки
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - celticswire.usatoday.com
Атланта – Милуоки 109:120 (29:33, 23:31, 30:30, 27:26)
Кливленд – Голден Стэйт 101:119 (31:28, 21:35, 27:26, 22:30)
Лейкерс – Бостон 113:121 (23:31, 25:30, 31:30, 34:30)
Финикс – Сакраменто 122:114 (33:28, 34:37, 28:29, 27:20)
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