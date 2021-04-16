Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Данк Грина с сопротивлением – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты четверга в НБА
фото - slamonline.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На вершине рейтинга оказался бигмен Голден Стэйта Дрэймонд Грин, которому в победном матче с Кливлендом удался эффектный данк через руки Ларри Нэнса-младшего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО
- Виктор Грачев: Если Динамо проиграет Шахтеру, то это будет мнимое чемпионство
- Удачно на выезде, провально дома. Славия - Арсенал 0:4. Голы и обзор матча
- Ягупова стала двукратным MVP женской Евролиги
- Влада Седан болела за Александра Зинченка в Лиге чемпионов с двумя верными фанатами. ФОТО
- Голый мужчина, который вырвался на поле во время матча Гранады и МЮ. Кто он?
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...