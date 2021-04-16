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Стало известно, кто представит Брайанта на церемонии включения в Зал славы

Баскетбол
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Стало известно, кто представит Брайанта на церемонии включения в Зал славы

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Во время церемонии включения в Зал славы баскетбола 15 мая в Анкасвилле (штат Коннектикут) погибшего в авиакатастрофе Коби Брайанта представит 6-кратный чемпион НБА с Чикаго Буллз и владелец Шарлотт Хорнетс Майкл Джордан. Об этом сообщает AP.

Брайанта с первой попытки выбрали в Зал славы. Экс-защитник Лейкерс 5 раз становился чемпионом НБА и однажды признавался MVP регулярного чемпионата.

Брайант занимает четвертое место в списке самых результативных баскетболистов в истории НБА, уступая только Кариму Абдул-Джаббару, Карлу Мэлоуну и ЛеБрону Джеймсу.

Ранее UA-Футбол вспоминал последний матч Коби Брайанта в НБА.

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В статье: Коби Брайант НБА Майкл Джордан
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