Гегемония Европы в НБА продолжается – серб Йокич в шаге от MVP

По материалам ESPN

Два месяца назад гонка за статус самого ценного игрока регулярного чемпионата обещала стать одной из самых конкурентных в современной истории НБА – в феврале в голосовании журналистов ESPN суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс на 100 очков опережал лидера Филадельфии Джоэля Эмбиида, а топ-3 замыкал центровой Денвера Никола Йокич. С тех пор многое изменилось.

Перед заключительным отрезком регулярного чемпионата безоговорочным фаворитом на MVP стал Йокич, в то время как Джеймс и Эмбиид отступили назад из-за огромного количества пропущенных матчей по медицинским причинам.

Nikola Jokic this season:



26.3 PPG

10.9 RPG

8.8 APG

57.0 FG%



Only Russ and Oscar have averaged 25/10/8 in a season. Jokic will be the first one to do it on 55% shooting. pic.twitter.com/vzQ8OABNGU