Гегемония Европы в НБА продолжается – серб Йокич в шаге от MVP

По материалам ESPN

Два месяца назад гонка за статус самого ценного игрока регулярного чемпионата обещала стать одной из самых конкурентных в современной истории НБА – в феврале в голосовании журналистов ESPN суперзвезда Лейкерс ЛеБрон Джеймс на 100 очков опережал лидера Филадельфии Джоэля Эмбиида, а топ-3 замыкал центровой Денвера Никола Йокич. С тех пор многое изменилось.

Перед заключительным отрезком регулярного чемпионата безоговорочным фаворитом на MVP стал Йокич, в то время как Джеймс и Эмбиид отступили назад из-за огромного количества пропущенных матчей по медицинским причинам.

Nikola Jokic this season:



26.3 PPG

10.9 RPG

8.8 APG

57.0 FG%



Only Russ and Oscar have averaged 25/10/8 in a season. Jokic will be the first one to do it on 55% shooting. pic.twitter.com/vzQ8OABNGU — StatMuse (@statmuse) April 10, 2021

Йокич же в этом сезоне не пропустил ни одной игры, что вкупе с феноменальной персональной статистикой и колоссальным влиянием на игру своей команды позволило сербу возвыситься над остальными претендентами.

В обновленном неофициальном опросе ESPN Йокича в качестве MVP назвали 90 из 101 опрошенных представителей СМИ из каждого из 28 рынков США, а также национальные и международные репортеры.

Как и при официальном голосовании в НБА, участникам опроса нужно было сформировать свою пятерку претендентов на MVP. Система подсчета очков также ничем не отличалась от традиционной – 10 баллов за первое место, 7 – за второе, 5 – за третье, 3 – за четвертое и 1 за пятое.

Если в мае эти результаты подтвердятся, то третий сезон подряд MVP станет баскетболист из Европы, а Йокич повторит достижение Шакила О’Нила – последнего на данный момент центрового, которого признавали самым ценным игроком регулярки. Это было 21 год назад, когда сам Никола еще ходил в садик.

Win Shares leaders:



Nikola Jokic - 11.4

Rudy Gobert - 8.2

Kawhi Leonard - 7.7

Giannis Antetokounmpo - 7.7

Damian Lillard - 7.4

James Harden - 6.8

Zion Williamson - 6.8

Bam Adebayo - 6.6

Joel Embiid - 6.4

Chris Paul - 6.4

Jimmy Butler - 6.3 — NBA Central (@TheNBACentral) April 8, 2021

Голоса подсчитывали с вечера пятницы до вечера понедельника, когда Денвер Йокича потрясли тяжелые новости – канадский плеймейкер Наггетс Джамал Мюррей в разгар своего лучшего сезона в НБА на последней минуте матча с Голден Стэйт порвал крестообразную связку колена и выбыл до конца сезона.

Впрочем, на перспективы Йокича в борьбе за MVP травма Мюррея вряд ли серьезно отразится. Денвер идет четвертым на Западе и не должен упасть ниже пятого места, а сам Йокич в первом матче после потери звездного одноклубника оформил свой 15-й трипл-дабл в сезоне (17+10 подборов+11 передач), чем помог Наггетс уверенно обыграть прошлогоднего финалиста плей-офф Майами (123:106).

Йокич безупречен с точки зрения персональной статистики – в этом сезоне серб в среднем за игру набирает по 26,0 очка, 10,9 подбора, 8,8 передачи и 1,5 перехвата, а его бросковая статистика, вне сомнений, соответствует высокому статусу MVP (56% с игры, 41,8% трехочковых, 85% с линии штрафных).

В голосовании ESPN Йокич стал единственным игроком, названным в каждом из 101 бюллетеней. Для понимания превосходства серба достаточно отметить, что помимо него больше 70 голосов получили только Эмбиид и двукратный MVP Яннис Адетокумбо.

После внедрения текущей системы голосования за MVP в сезоне 2016-2017 ни один из победителей не отрывался от ближайшего конкурента на более 224 очков. Сейчас у Йокича преимущество над Эмбиидом в 568 баллов. Все идет к тому, что Никола станет самым доминирующим MVP современной НБА.

Безусловно, превосходство Йокича над остальными построено не только на великолепной игре франчайза Денвером, но и на том хаосе с травмами, который накрыл НБА в этом сезоне. Практически каждый второй претендент на MVP сталкивался с проблемами со здоровьем. Джеймс пропустил несколько недель из-за растяжения связок голеностопного сустава, а Эмбиид не играл ровно в каждом третьем матче Филадельфии, в том числе и недавно пропущенные 10 матчей после ушиба кости в колене.

Nikola Jokic is always having so much fun. ????



pic.twitter.com/Bxgng2pYvU — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 8, 2021

Кевин Дюрант в предыдущей версии опроса шел четвертым, но с тех пор звездный форвард Бруклина провел всего четыре матча, поэтому неудивительно, что в апреле он не набрал ни одного голоса в борьбе за звание MVP.

Яннис Адетокумбо и Джеймс Харден после недавних травм также существенно подкосили свои шансы в погоне за Йокичем. Лидер Милуоки из-за ноющей боли в коленях не выходил на площадку почти две недели, а звезда Бруклина в конце марта получил травму подколенного сухожилия, которую позднее усугубил в матче с Нью-Йорком.

Хотя Йокич намного впереди конкурентов, сумма его баллов соответствует показателям предыдущих обладателей награды MVP. Разница в том, что у серба нет ярко выраженного преследователя. С тех пор, как лига перешла на текущий формат голосования в 2017 году, вице-лидер голосования набирал как минимум 738 очков. Сейчас же у Эмбиида только 401 балл (11 первых мест), у Адетокумбо 375 очков (0 голосов за первое место), у Лилларда 283 балла, а у Хардена – 231.

NBA MVP Odds:



Jokic: 56%

Embiid: 18%

Giannis: 6.5%

Harden: 6.5%

LeBron: 4.4%

Dame: 3.8%

Luka: 3.3% — Sports and Math (@SportsandMath1) April 9, 2021

Тем временем Джеймс прошел путь от более половины голосов за первое место до нуля в обновленном голосовании. Имени ЛеБрона не оказалось почти в двух третях бюллетеней – у звезды Лейкерс всего 37 голосов и скромные 105 баллов. Джеймс стал лишь шестым, оказавшись впереди разыгрывающего Финикса Криса Пола, форварда Клипперс Кавая Леонарда, словенца из Далласа Луки Дончича и будущего лучшего защитника НБА Руди Гобера из Юты.

Помимо этой компании в голосовании за MVP отметились еще три игрока – Донован Митчелл из Юты, франчайз Голден Стэйт Стефен Карри и лидер нападения Финикса Девин Букер.