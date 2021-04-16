БК Запорожье легко справился с Николаевом

БК Запорожье победил дома Николаев в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 95:63.

Команды в этом матче немало игрового времени отдали молодым игрокам. Запорожцы очевидно имели в виду следующий матч уже через два дня против Прометея.

Увереннее вошли в игру хозяева, и за первую половину получили 34 очка преимущества.

Несмотря на тотальное преимущество соперника, николаевцы не опускали рук. После перерыва гости пытались хоть немного улучшить положение, но им это не совсем удалось.

Поэтому Запорожье четвертый раз в сезоне обыграл Николаев и завоевал 20-ю победу.

Суперлига Париматч

Регулярный чемпионат

Запорожье - Николаев - 95:63 (24:11, 33:12, 18:25, 20:15)