  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. БК Запорожье легко справился с Николаевом
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

БК Запорожье легко справился с Николаевом

Баскетбол
(1 голосов)

Гости просто отдали инициативу сопернику с первых минут

БК Запорожье легко справился с Николаевом

Новина українською

БК Запорожье победил дома Николаев в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 95:63.

Команды в этом матче немало игрового времени отдали молодым игрокам. Запорожцы очевидно имели в виду следующий матч уже через два дня против Прометея.

Увереннее вошли в игру хозяева, и за первую половину получили 34 очка преимущества.

Несмотря на тотальное преимущество соперника, николаевцы не опускали рук. После перерыва гости пытались хоть немного улучшить положение, но им это не совсем удалось.

Поэтому Запорожье четвертый раз в сезоне обыграл Николаев и завоевал 20-ю победу.

Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат

Запорожье - Николаев - 95:63 (24:11, 33:12, 18:25, 20:15)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: МБК Николаев БК Запорожье
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...