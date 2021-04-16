Прометей оказался сильнее Черкасских Мавп

Прометей и Черкасские Мавпы проводили четвертую встречу сезона в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч ..

Мавпы держали хозяев в напряжении, отличную игру демонстрировал капитан гостей Конев. Черкассцы продолжали удерживать небольшое преимущество в краске за счет Скапинцева и Райта, но этого оказалось недостаточно, чтобы догнать Прометей.

Подопечные Максима Михельсона реализовали лишь 4 из 17 трехочковых и допустили 16 потерь. Мавпы сумели сократить отставание до трех очков на экваторе четвертой четверти, но гости не позволили хозяевам сохранить победный счет.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Каменское, СК Прометей

Прометей - Черкасские Мавпы 70:62 (21:17, 13:10, 19:19, 17:16)