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Прометей оказался сильнее Черкасских Мавп
Хозяева выиграли с преимуществом в 8 очков
Прометей и Черкасские Мавпы проводили четвертую встречу сезона в регулярном чемпионате Суперлиги Париматч ..
Мавпы держали хозяев в напряжении, отличную игру демонстрировал капитан гостей Конев. Черкассцы продолжали удерживать небольшое преимущество в краске за счет Скапинцева и Райта, но этого оказалось недостаточно, чтобы догнать Прометей.
Подопечные Максима Михельсона реализовали лишь 4 из 17 трехочковых и допустили 16 потерь. Мавпы сумели сократить отставание до трех очков на экваторе четвертой четверти, но гости не позволили хозяевам сохранить победный счет.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Каменское, СК Прометей
Прометей - Черкасские Мавпы 70:62 (21:17, 13:10, 19:19, 17:16)
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