Тернополь с разницей в 8 очков обыграл Днепр

Чемпион Украины Днепр в домашнем матче противостоял Тернополю - это была четвертая встреча команд в сезоне.

В первой половине матча хозяева площадки выиграли противостояние в трехсекундной, где имели преимущество, как по набранным очкам, так и по подборам.

В третьей четверти игра была равной, а ключевой стала четвертая четверть. Тернополь оформил невероятный рывок в концовке матча, за счет которого одержал победу.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр - Тернополь 79:87 (21:14, 20:23, 19:18, 19:32)