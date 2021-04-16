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Тернополь с разницей в 8 очков обыграл Днепр
Гости сумели дожать соперников в заключительной части матча
Чемпион Украины Днепр в домашнем матче противостоял Тернополю - это была четвертая встреча команд в сезоне.
В первой половине матча хозяева площадки выиграли противостояние в трехсекундной, где имели преимущество, как по набранным очкам, так и по подборам.
В третьей четверти игра была равной, а ключевой стала четвертая четверть. Тернополь оформил невероятный рывок в концовке матча, за счет которого одержал победу.
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Днепр, СК Шинник
Днепр - Тернополь 79:87 (21:14, 20:23, 19:18, 19:32)
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