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Тернополь с разницей в 8 очков обыграл Днепр

Баскетбол
(1 голосов)

Гости сумели дожать соперников в заключительной части матча

Тернополь с разницей в 8 очков обыграл Днепр

Новина українською

Чемпион Украины Днепр в домашнем матче противостоял Тернополю - это была четвертая встреча команд в сезоне.

В первой половине матча хозяева площадки выиграли противостояние в трехсекундной, где имели преимущество, как по набранным очкам, так и по подборам.

В третьей четверти игра была равной, а ключевой стала четвертая четверть. Тернополь оформил невероятный рывок в концовке матча, за счет которого одержал победу.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр - Тернополь 79:87 (21:14, 20:23, 19:18, 19:32)

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В статье: БК Днепр БК Тернополь
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