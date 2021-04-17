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НБА. Нью-Орлеан в овертайме уступает Вашингтону, Портленд минимально одолевает Сан-Антонио
Результаты тура НБА
В ночь с 16 на 17 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" - "Нью-Орлеан"
117 - 115 после ОТ (30-29; 32-32; 24-28; 19-16; 12-10)
Алексей Лень провел на площадке 15 минут и 38 секунд, набрал 8 очков, совершил 5 подборов и 2 блок-шота.
"Детройт" - "Оклахома-Сити"
110 - 104 (25-32; 31-24; 30-23; 24-25)
"Филадельфия" - "Клипперс"
106 - 103 (31-20; 28-27; 22-30; 25-26)
"Бруклин" - "Шарлотт"
130 - 115 (29-35; 32-26; 33-28; 36-26)
"Торонто" - "Орландо"
113 - 102 (24-24; 23-27; 38-19; 28-32)
"Миннесота" - "Майами"
119 - 111 (26-37; 35-24; 27-32; 31-18)
"Хьюстон" - "Денвер"
99 - 128 (28-35; 21-34; 30-31; 20-28)
"Чикаго" - "Мемфис"
115 - 126 (33-33; 24-24; 28-37; 30-32)
"Сан-Антонио" - "Портленд"
106 - 107 (31-28; 26-20; 28-35; 21-24)
"Даллас" - "Нью-Йорк"
109 - 117 (25-34; 27-22; 27-27; 30-34)
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