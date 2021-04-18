НБА. Лень помог Вашингтону победить Детройт, Финикс дома уступили Кливленду

В ночь с 17 на 18 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" - "Детройт"

121 - 100 (27-27; 34-28; 32-25; 28-20)

Алексей Лень провел на площадке 6 минут 40 секунд. За это время он заработал 8 очков и допустил 3 потери.

"Чикаго" - "Кливленд"

106 - 96 (29-24; 18-25; 33-21; 26-26)

"Бостон" - "Голден-Стейт"

119 - 114 (24-33; 36-33; 29-23; 30-25)

"Милуоки" - "Мемфис"

115 - 128 (31-35; 28-34; 30-31; 26-28)

"Финикс" - "Сан-Антонио"

85 - 111 (19-28; 26-36; 23-23; 17-24)