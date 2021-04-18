Алексей Лень получил травму в матче против Детройта

Украинский центровой "Вашингтона" Алексей Лень получил травму во время матча очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации против "Детройта".

Во встрече наш баскетболист провел на площадке всего лишь 7 минут, а во второй четверти вынужден был покинуть паркет из-за травмы лодыжки .

Как сообщил тренер команды Скотт Брукс, подробности травмы пока не известны, центровой пройдет обследование сегодня, 18 апреля.