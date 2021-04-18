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Алексей Лень получил травму в матче против Детройта

Баскетбол
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Украинца ждет обследование

Алексей Лень получил травму в матче против Детройта

UA-Футбол
Новина українською

Украинский центровой "Вашингтона" Алексей Лень получил травму во время матча очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации против "Детройта".

Во встрече наш баскетболист провел на площадке всего лишь 7 минут, а во второй четверти вынужден был покинуть паркет из-за травмы лодыжки.

Как сообщил тренер команды Скотт Брукс, подробности травмы пока не известны, центровой пройдет обследование сегодня, 18 апреля.

Результаты тура НБА

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В статье: Алексей Лень Детройт Пистонс Вашингтон Уизардз
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