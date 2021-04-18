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Алексей Лень получил травму в матче против Детройта
Украинца ждет обследование
Украинский центровой "Вашингтона" Алексей Лень получил травму во время матча очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации против "Детройта".
Во встрече наш баскетболист провел на площадке всего лишь 7 минут, а во второй четверти вынужден был покинуть паркет из-за травмы лодыжки.
Как сообщил тренер команды Скотт Брукс, подробности травмы пока не известны, центровой пройдет обследование сегодня, 18 апреля.
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