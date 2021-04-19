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Михайлюк набрал 4 очка в матче с Торонто
Неудачный день для украинца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Оклахома провалила вторую половину выездного матча против Торонто и потерпела очередное поражение.
Святослав Михайлюк со скамейки запасных провел в игре почти 18 минут – украинец набрал 4 очка (2 из 6 с игры, 0 из 3 трехочковых) и собрал 4 подбора.
Несмотря на скромную персональную результативность, Михайлюк вошел в тройку лучших игроков Тандер по показателю полезности («+12»).
Святослав Михайлюк в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 7,8 очка и 2,4 подбора.
Торонто – Оклахома 112:106 (28:31, 24:28, 29:21, 31:26)
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