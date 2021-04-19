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НБА: Майами драматично обыграл Бруклин, победы Клипперс и Атланты

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Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира

НБА: Майами драматично обыграл Бруклин, победы Клипперс и Атланты

фото - USA TODAY Sports

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Нью-Йорк – Нью-Орлеан 122:112 OT (21:25, 36:19, 22:35, 24:24, 19:9)

Атланта – Индиана 129:117 (35:23, 31:34, 28:33, 35:27)

Майами – Бруклин 109:107 (32:31, 32:29, 22:24, 23:23)

Шарлотт – Портленд 109:101 (44:24, 21:27, 28:21, 16:29)

Орландо – Хьюстон 110:114 (28:28, 31:25, 18:32, 33:29)

Даллас – Сакраменто 107:121 (20:22, 30:45, 27:20, 30:34)

Клипперс – Миннесота 124:105 (29:26, 43:27, 32:16, 20:36)

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В статье: НБА Майами Хит Бруклин Нетс
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