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НБА: Майами драматично обыграл Бруклин, победы Клипперс и Атланты
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - USA TODAY Sports
Нью-Йорк – Нью-Орлеан 122:112 OT (21:25, 36:19, 22:35, 24:24, 19:9)
Атланта – Индиана 129:117 (35:23, 31:34, 28:33, 35:27)
Майами – Бруклин 109:107 (32:31, 32:29, 22:24, 23:23)
Шарлотт – Портленд 109:101 (44:24, 21:27, 28:21, 16:29)
Орландо – Хьюстон 110:114 (28:28, 31:25, 18:32, 33:29)
Даллас – Сакраменто 107:121 (20:22, 30:45, 27:20, 30:34)
Клипперс – Миннесота 124:105 (29:26, 43:27, 32:16, 20:36)
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