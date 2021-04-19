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Бруклин на неопределенный срок потерял Дюранта
Да, он снова травмировался
Звездный форвард Бруклина Кевин Дюрант в матче с Майами (107:109) в начале первой четверти после столкновения с Тревором Аризой получил травму бедра. На площадку 11-кратный участник Матчей всех звезд не вернулся, завершив игру с 8-ю набранными очками.
Дюрант на прошлой неделе восстановился после двухмесячного отсутствия из-за травмы подколенного сухожилия. Степень серьезности нового повреждения баскетболиста еще неизвестна.
Кевин Дюрант в первом полноценном сезоне с Бруклином провел только 24 из 57 матчей. В среднем за игру двукратный чемпион НБА набирает по 27,3 очка, 6,7 подбора и 5,2 передачи.
Бруклин с показателем 38-19 занимает второе место на Востоке.
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