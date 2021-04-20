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Дуэль украинцев в НБА: Михайлюк набрал больше, но победа за Ленем
20 очков на двоих
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашингтон в домашнем матче с разницей в 12 очков переиграл Оклахому и продолжил погоню за зоной плей-ин на Востоке.
Святослав Михайлюк за 25 минут со скамейки запасных принес Тандер 11 очков (4 из 7 с игры, 3 из 5 трехочковых), а также собрал 3 подбора. Показатель полезности украинца составил «-3».
Алексей Лень вышел в стартовой пятерке Уизардс и отыграл почти 16 минут. В активе воспитанника Днепра 9 очков (3 из 3 с игры, 3 из 4 с линии штрафных) и 4 подбора. С Ленем на площадке Вашингтон переиграл Оклахому с разницей в 7 очков.
Вашингтон – Оклахома 119:107 (38:25, 26:33, 24:21, 31:28)
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