Дуэль украинцев в НБА: Михайлюк набрал больше, но победа за Ленем

Вашингтон в домашнем матче с разницей в 12 очков переиграл Оклахому и продолжил погоню за зоной плей-ин на Востоке.

Святослав Михайлюк за 25 минут со скамейки запасных принес Тандер 11 очков (4 из 7 с игры, 3 из 5 трехочковых), а также собрал 3 подбора. Показатель полезности украинца составил «-3».

Алексей Лень вышел в стартовой пятерке Уизардс и отыграл почти 16 минут. В активе воспитанника Днепра 9 очков (3 из 3 с игры, 3 из 4 с линии штрафных) и 4 подбора. С Ленем на площадке Вашингтон переиграл Оклахому с разницей в 7 очков.

Вашингтон – Оклахома 119:107 (38:25, 26:33, 24:21, 31:28)