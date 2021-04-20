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Дуэль украинцев в НБА: Михайлюк набрал больше, но победа за Ленем

Баскетбол
(2 голосов)

20 очков на двоих

Дуэль украинцев в НБА: Михайлюк набрал больше, но победа за Ленем

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашингтон в домашнем матче с разницей в 12 очков переиграл Оклахому и продолжил погоню за зоной плей-ин на Востоке.

Святослав Михайлюк за 25 минут со скамейки запасных принес Тандер 11 очков (4 из 7 с игры, 3 из 5 трехочковых), а также собрал 3 подбора. Показатель полезности украинца составил «-3».

Алексей Лень вышел в стартовой пятерке Уизардс и отыграл почти 16 минут. В активе воспитанника Днепра 9 очков (3 из 3 с игры, 3 из 4 с линии штрафных) и 4 подбора. С Ленем на площадке Вашингтон переиграл Оклахому с разницей в 7 очков.

Вашингтон – Оклахома 119:107 (38:25, 26:33, 24:21, 31:28)

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В статье: Алексей Лень НБА Святослав Михайлюк
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