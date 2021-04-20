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НБА: Юта взяла реванш у Лейкерс, Финикс огорчил Милуоки
Результаты матчей дня в главной баскетбольной лиге мира
фото - Associated Press
Детройт – Кливленд 109:105 (37:22, 25:31, 22:23, 25:29)
Бостон – Чикаго 96:102 (30:24, 18:18, 18:32, 30:28)
Филадельфия – Голден Стэйт 96:107 (24:24, 31:31, 15:20, 26:32)
Майами – Хьюстон 113:91 (30:28, 24:27, 35:19, 24:17)
Милуоки – Финикс 127:128 OT (25:24, 29:31, 36:28, 26:33, 11:12)
Индиана – Сан-Антонио 94:109 (21:36, 23:19, 22:27, 28:27)
Денвер – Мемфис 139:137 OT (27:35, 29:25, 31:35, 29:21, 9:9, 14:12)
Лейкерс – Юта 97:111 (23:29, 19:23, 23:33, 32:26)
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