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Шикарний данк форварда Філадельфії – момент дня в НБА. ВІДЕО

Баскетбол
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Головні хайлайти понеділка в НБА

Шикарний данк форварда Філадельфії – момент дня в НБА. ВІДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Офіційний YouTube-канал НБА опублікував топ-10 моментів сьогоднішніх матчів регулярного чемпіонату.

Традиційну добірку очолив форвард Філадельфії Матісс Тайбулл, який в матчі з Голден Стейтом відзначився яскравим данком після перехоплення.

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В статье: НБА Филадельфия 76er
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