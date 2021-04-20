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Шикарний данк форварда Філадельфії – момент дня в НБА. ВІДЕО
Головні хайлайти понеділка в НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Офіційний YouTube-канал НБА опублікував топ-10 моментів сьогоднішніх матчів регулярного чемпіонату.
Традиційну добірку очолив форвард Філадельфії Матісс Тайбулл, який в матчі з Голден Стейтом відзначився яскравим данком після перехоплення.
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