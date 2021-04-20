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Карри метит на MVP? Суперзвезда Голден Стэйта набрал 371 очко за 9 матчей

Баскетбол
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Карри метит на MVP? Суперзвезда Голден Стэйта набрал 371 очко за 9 матчей

фото - sydneynewstoday.com

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Стефен Карри в победном матче Голден Стэйта против Филадельфии набрал 49 очков и в четвертый раз за последние пять матчей реализовал как минимум 10 трехочковых.

За последние 9 матчей статистика Карри составляет феноменальные 41,3 очка, 5,7 подбора и 4,6 передачи. С игры двукратный MVP забивает 55,6% бросков, включая 50,8% трехочковых.

Сегодняшний перформанс позволил Стефену Карри выйти на первое место в гонке лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Разыгрывающий Голден Стэйта в среднем за игру набирает по 31,4 очка – у ближайшего преследователя Брэдли Била из Вашингтона средняя результативность хуже на 0,3 балла.

Голден Стэйт выиграл 6 из 9 последних матчей. Воины занимают девятое место в Западной конференции.

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В статье: НБА Стефен Карри Голден Стэйт
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