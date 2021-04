Карри метит на MVP? Суперзвезда Голден Стэйта набрал 371 очко за 9 матчей

Стефен Карри в победном матче Голден Стэйта против Филадельфии набрал 49 очков и в четвертый раз за последние пять матчей реализовал как минимум 10 трехочковых.

???? 49 POINTS, 10 THREES for Curry ????



▪️ Most 3s in a 10-game span (72)

▪️ 11th straight 30+ point game

▪️ 10+ threes in 4 out of last 5 games@StephenCurry30 gonna Steph. pic.twitter.com/OBuwpGf8Ie