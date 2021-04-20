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Карри метит на MVP? Суперзвезда Голден Стэйта набрал 371 очко за 9 матчей
Как остановить этого парня?
фото - sydneynewstoday.com
Стефен Карри в победном матче Голден Стэйта против Филадельфии набрал 49 очков и в четвертый раз за последние пять матчей реализовал как минимум 10 трехочковых.
???? 49 POINTS, 10 THREES for Curry ????— NBA (@NBA) April 20, 2021
▪️ Most 3s in a 10-game span (72)
▪️ 11th straight 30+ point game
▪️ 10+ threes in 4 out of last 5 games@StephenCurry30 gonna Steph. pic.twitter.com/OBuwpGf8Ie
За последние 9 матчей статистика Карри составляет феноменальные 41,3 очка, 5,7 подбора и 4,6 передачи. С игры двукратный MVP забивает 55,6% бросков, включая 50,8% трехочковых.
Сегодняшний перформанс позволил Стефену Карри выйти на первое место в гонке лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Разыгрывающий Голден Стэйта в среднем за игру набирает по 31,4 очка – у ближайшего преследователя Брэдли Била из Вашингтона средняя результативность хуже на 0,3 балла.
Голден Стэйт выиграл 6 из 9 последних матчей. Воины занимают девятое место в Западной конференции.
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