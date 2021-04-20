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Пол вышел на пятое место по количеству ассистов в НБА

Баскетбол
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Невероятное достижение плеймейкера Финикса

Пол вышел на пятое место по количеству ассистов в НБА

фото - USA TODAY Sports

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Крис Пол в матче с Милуоки (128:27) отдал 13 результативных передач и поднялся на пятое место в рейтинге лучших ассистентов в истории НБА, опередив легенду Лейкерс Мэджика Джонсона.

Также Пол стал третьим баскетболистом после Джона Стоктона и Джейсона Кидда, который входит в топ-5 и по результативным передачам, и по перехватам.

Крис Пол в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 15,7 очка, 4,6 подбора и 8,8 передачи.

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В статье: НБА Крис Пол Мэджик Джонсон
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