Пол вышел на пятое место по количеству ассистов в НБА

Крис Пол в матче с Милуоки (128:27) отдал 13 результативных передач и поднялся на пятое место в рейтинге лучших ассистентов в истории НБА, опередив легенду Лейкерс Мэджика Джонсона.

Chris Paul's assist at the 4:05 mark of the 4th quarter gave him 10,142 assists in his career, which moved him past Magic Johnson for 5th on the all-time assists list.



He finished with 13 tonight bringing his career mark to 10,145. pic.twitter.com/8KP0NWnagM