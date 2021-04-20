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Пол вышел на пятое место по количеству ассистов в НБА
Невероятное достижение плеймейкера Финикса
фото - USA TODAY Sports
Крис Пол в матче с Милуоки (128:27) отдал 13 результативных передач и поднялся на пятое место в рейтинге лучших ассистентов в истории НБА, опередив легенду Лейкерс Мэджика Джонсона.
Chris Paul's assist at the 4:05 mark of the 4th quarter gave him 10,142 assists in his career, which moved him past Magic Johnson for 5th on the all-time assists list.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 20, 2021
He finished with 13 tonight bringing his career mark to 10,145. pic.twitter.com/8KP0NWnagM
Также Пол стал третьим баскетболистом после Джона Стоктона и Джейсона Кидда, который входит в топ-5 и по результативным передачам, и по перехватам.
Крис Пол в текущем сезоне в среднем за игру набирает по 15,7 очка, 4,6 подбора и 8,8 передачи.
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