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Одноклубник Леня установил невероятный рекорд в НБА

Баскетбол
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Одноклубник Леня установил невероятный рекорд в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Разыгрывающий Вашингтона Рассел Уэстбрук в победном матче с Оклахомой (119:107) собрал очередной трипл-дабл (13+11 подборов+17 передач).

Уэстбрук стал первым баскетболистом в истории НБА, которому удавалось оформлять как минимум по два трипл-дабла в матчах с каждой из 30 франшиз лиги.

По количеству трипл-даблов в истории НБА Уэстбрук стремительно приближается к рекордсмену Оскару Робертсону – 181 против 172 у разыгрывающего Уизардс.

В сезоне 2020-2021 Рассел Уэстбрук в среднем за игру набирает по 21,8 очка, 10,9 подбора и 10,9 передачи.

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В статье: НБА Рассел Уэстбрук Вашингтон Уизардз
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