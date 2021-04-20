Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Одноклубник Леня установил невероятный рекорд в НБА
Вы догадываетесь, о ком речь
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Разыгрывающий Вашингтона Рассел Уэстбрук в победном матче с Оклахомой (119:107) собрал очередной трипл-дабл (13+11 подборов+17 передач).
Уэстбрук стал первым баскетболистом в истории НБА, которому удавалось оформлять как минимум по два трипл-дабла в матчах с каждой из 30 франшиз лиги.
Russell Westbrook is the first player in NBA history with multiple triple-doubles against all 30 franchises.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 20, 2021
He finished with 13 pts, 17 ast & 11 rebs in a win vs the Thunder tonight pic.twitter.com/ML0fWcmlRg
По количеству трипл-даблов в истории НБА Уэстбрук стремительно приближается к рекордсмену Оскару Робертсону – 181 против 172 у разыгрывающего Уизардс.
В сезоне 2020-2021 Рассел Уэстбрук в среднем за игру набирает по 21,8 очка, 10,9 подбора и 10,9 передачи.
Популярное сейчас
- Горсовет инициировал бесплатную передачу имущества Металлиста в собственность Харькова
- УЕФА летом запускает новый турнир. Что нужно знать о Лиге конференций? ВИДЕО
- Экс-игрок Черноморца находится на просмотре в тернопольской Ниве
- Дуэль украинцев в НБА: Михайлюк набрал больше, но победа за Ленем
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО