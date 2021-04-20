Одноклубник Леня установил невероятный рекорд в НБА

Разыгрывающий Вашингтона Рассел Уэстбрук в победном матче с Оклахомой (119:107) собрал очередной трипл-дабл (13+11 подборов+17 передач).

Уэстбрук стал первым баскетболистом в истории НБА, которому удавалось оформлять как минимум по два трипл-дабла в матчах с каждой из 30 франшиз лиги.

Russell Westbrook is the first player in NBA history with multiple triple-doubles against all 30 franchises.



He finished with 13 pts, 17 ast & 11 rebs in a win vs the Thunder tonight pic.twitter.com/ML0fWcmlRg — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 20, 2021

По количеству трипл-даблов в истории НБА Уэстбрук стремительно приближается к рекордсмену Оскару Робертсону – 181 против 172 у разыгрывающего Уизардс.

В сезоне 2020-2021 Рассел Уэстбрук в среднем за игру набирает по 21,8 очка, 10,9 подбора и 10,9 передачи.