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Николаев с разницей в 8 очков уступил Будивельнику

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева не сумели справиться с натиском соперников

Николаев с разницей в 8 очков уступил Будивельнику

Новина українською

Николаев уступил дома Будивельнику в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч - 71:79.

Гости в статусе фаворита уверенно начали поединок. Пока николаевцы наконец открыли счет после нескольких потерянных атак, киевляне оторвались на 10 очков. К концу четверти гости контролировали ход борьбы и выиграли стартовую 10-минутку в 12 очков.

Уже во второй четверти они стали позволять себе слишком много игры на публику.

Во второй половине хозяева постепенно вернули интригу, когда за четыре минуты до конца игрового времени разница сократилась до одного очка.

Впрочем киевляне вовремя пришли в себя и не упустили третью против Николаева и 20-ю в сезоне в целом победу.

Суперлига Париматч
Регулярный чемпионат

Николаев - Будивельник (Киев) - 71:79 (13:25, 22:14, 16:17, 20:23)

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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Источник:
ФБУ

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