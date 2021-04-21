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Харден повторно усугубил травму

Баскетбол
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Кажется, у Бруклина большие проблемы

Харден повторно усугубил травму

Michael Conroy/AP Photo

Новина українською

Бруклин в Твиттере сообщил, что звездный разыгрывающий команды Джеймс Харден на тренировке повторно усугубил повреждение подколенного сухожилия, из-за которой пропустил шесть последних матчей.

Новые сроки восстановления Хардена неизвестны. Баскетболист выбыл из строя на неопределенный период.

Помимо Хардена в лазарете Бруклина находится и Кевин Дюрант, который на этой неделе травмировал бедро в матче с Майами.

С момента обмена из Хьюстона в Бруклин Джеймс Харден провел 34 матча. В среднем за игру американец набирает по 25,4 очка, 8,7 подбора и 11,0 передачи.

Ранее UA-Футбол представил результаты матчей дня в НБА.

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В статье: НБА Джеймс Харден Бруклин Нетс
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