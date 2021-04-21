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Харден повторно усугубил травму
Кажется, у Бруклина большие проблемы
Michael Conroy/AP Photo
Бруклин в Твиттере сообщил, что звездный разыгрывающий команды Джеймс Харден на тренировке повторно усугубил повреждение подколенного сухожилия, из-за которой пропустил шесть последних матчей.
Новые сроки восстановления Хардена неизвестны. Баскетболист выбыл из строя на неопределенный период.
James Harden Medical Update: pic.twitter.com/bQqj1BZ0ch— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 20, 2021
Помимо Хардена в лазарете Бруклина находится и Кевин Дюрант, который на этой неделе травмировал бедро в матче с Майами.
С момента обмена из Хьюстона в Бруклин Джеймс Харден провел 34 матча. В среднем за игру американец набирает по 25,4 очка, 8,7 подбора и 11,0 передачи.
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