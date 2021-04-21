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Эффектный данк форварда Бруклина – момент дня в НБА. ВИДЕО
Главные хайлайты вторника в НБА
фото - bleacherreport.com
Официальный YouTube-канал НБА представил топ-5 моментов сегодняшних матчей регулярного чемпионата.
На первую позицию традиционного хит-парада взобрался форвард Бруклина Джефф Грин со своим данком в матче с Нью-Орлеаном.
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