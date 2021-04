В футболе Суперлига не прожила и недели. А как это работает в баскетболе?

Официально. 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги

Суперлига. Как раскол в УЕФА может повлиять на позиции Украины в еврокубках

Суперлига пока не турнир, а только шантаж УЕФА. К ее созданию подтолкнула пандемия

Шесть английских клубов официально отказались от участия в Суперлиге. Проект поставлен на паузу

Двенадцать крупнейших футбольных клубов континента в ночь с воскресенья на понедельник в противовес Лиге Чемпионов объявили о создании Европейской Суперлиги, появление которой угрожало разрушить традиционную систему еврокубков и национальных чемпионатов, существующую не один десяток лет.

Лига Чемпионов без Барселоны и Реала? Серия А без Ювентуса и миланских грандов? Национальные сборные без топ-футболистов? Все эти безумные сценарии, которые сейчас кажутся немыслимыми, относительно недавно считались утопией и в европейском баскетболе. Реальность же такова, что в баскетболе аналог Суперлиги существует более 20 лет. И существует весьма успешно, несмотря на постоянные попытки Международной федерации баскетбола (ФИБА) захватить контроль над турниром.

Как рождалась Евролига?

История раскола в европейском баскетболе на самом деле началась в 1990-х годах, когда несколько топ-клубов континента объединили усилия, чтобы укрепить свои интересы по отношению к ассоциациям, особенно в плане телевизионного маркетинга.

Реал Мадрид, Барселона, Баскония, Олимпиакос, Жальгирис, Бенеттон-Тревизо, Киндер Болонья, АЕК и Фортитудо Болонья в июне 2000 года взбунтовались против ФИБА и основали Евролигу, которая представляла собой закрытый клуб без понижения в классе и каких либо дополнительных квалификационных турниров. ФИБА в сезоне 2000-2001 параллельно запустила Супролигу, но те топ-клубы, которые не сразу поверили в проект Евролиги (московский ЦСКА, Панатинаикос, Маккаби и турецкие гранды) уже после первого сезона поддержали мятежников и примкнули к новому турниру.

ФИБА оставалось только наблюдать за происходящим со стороны. Руководящий орган мирового баскетбола несколько лет отчаянно пытался сохранить структуру еврокубков, но в конечном итоге стало очевидно, что без топ-клубов эти турниры потеряли свою престижность.

Тем временем Евролига к сезону 2020-2021 разрослась до 18 клубов из 10 стран континента. Все участники аналога Суперлиги разделены на две категории – долгосрочными лицензиями на участие в турнире обладают Барселона, Баскония, Реал (все – Испания), Олимпиакос, Панатинаикос (оба – Греция), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Анадолу Эфес, Фенербахче (оба – Турция), Милан (Италия), Жальгирис (Литва) и ЦСКА (Россия), а у Альбы, Баварии (оба – Германия), Химок, Зенита (оба – Россия), Валенсии (Испания), АСВЕЛа (Франция) и Црвены Звезды (Сербия) годичные пропуски с возможностью продления в случае предоставления соответствующих финансовых гарантий и наличия необходимой инфраструктуры. В 2013-м по такому же годичному wild card в Евролиге дебютировал киевский Будивельник, но дальнейшие события в Украине поставили крест на амбициях киевлян закрепиться в элите европейского баскетбола.

