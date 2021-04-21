Звезда Клипперс выбыл на несколько матчей

Звездный форвард Клипперс Кавай Леонард из-за травмы правой стопы выбыл из строя как минимум на неделю, сообщает официальный сайт клуба.

Леонард из-за проблем со здоровьем на прошлой неделе пропустил четыре матча Клипперс. Чемпион НБА с Сан-Антонио и Торонто вернулся в матче с Миннесотой (15+11 подборов+8 передач), но теперь выяснилось, что баскетболисту все же нужен дополнительный отдых.

Леонард в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 25,7 очка, 6,7 подбора и 5,1 передачи.

Клипперс с показателем 41-19 занимают третье место в Западной конференции с отставанием от Юты в три победы.