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Звезда Клипперс выбыл на несколько матчей
Может себе позволить
Звездный форвард Клипперс Кавай Леонард из-за травмы правой стопы выбыл из строя как минимум на неделю, сообщает официальный сайт клуба.
Леонард из-за проблем со здоровьем на прошлой неделе пропустил четыре матча Клипперс. Чемпион НБА с Сан-Антонио и Торонто вернулся в матче с Миннесотой (15+11 подборов+8 передач), но теперь выяснилось, что баскетболисту все же нужен дополнительный отдых.
Леонард в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 25,7 очка, 6,7 подбора и 5,1 передачи.
Клипперс с показателем 41-19 занимают третье место в Западной конференции с отставанием от Юты в три победы.
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