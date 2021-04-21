  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Звезда Клипперс выбыл на несколько матчей
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звезда Клипперс выбыл на несколько матчей

Баскетбол
(1 голосов)

Может себе позволить

Звезда Клипперс выбыл на несколько матчей

Новина українською

Звездный форвард Клипперс Кавай Леонард из-за травмы правой стопы выбыл из строя как минимум на неделю, сообщает официальный сайт клуба.

Леонард из-за проблем со здоровьем на прошлой неделе пропустил четыре матча Клипперс. Чемпион НБА с Сан-Антонио и Торонто вернулся в матче с Миннесотой (15+11 подборов+8 передач), но теперь выяснилось, что баскетболисту все же нужен дополнительный отдых.

Леонард в сезоне 2020-2021 в среднем за игру набирает по 25,7 очка, 6,7 подбора и 5,1 передачи.

Клипперс с показателем 41-19 занимают третье место в Западной конференции с отставанием от Юты в три победы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА Лос-Анджелес Клипперс Кавай Леонард
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...