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Запорожье в напряженном матче обыграло Днепр
Гости смогли ответить, но было уже поздно
Запорожье дома смогло переиграть действующего чемпиона Украины Днепр.
В первой половине Днепр делал слишком много ошибок. Действующие чемпионы Украины 15 раз теряли мяч. Запорожье этим пользовался.
После отдыха игроки Днепра смогли забрать третью четверть в свой актив.
В заключительной части Запорожья играло надежнее. Уверенная игра лидеров под щитами позволила Запорожью победить Днепр.
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Запорожье. ПС Юность
Запорожье - Днепр 68:62 (19:15, 19:9, 9:13, 21:25)
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