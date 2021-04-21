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Запорожье в напряженном матче обыграло Днепр

Баскетбол
(1 голосов)

Гости смогли ответить, но было уже поздно

Запорожье в напряженном матче обыграло Днепр

Новина українською

Запорожье дома смогло переиграть действующего чемпиона Украины Днепр.

В первой половине Днепр делал слишком много ошибок. Действующие чемпионы Украины 15 раз теряли мяч. Запорожье этим пользовался.

После отдыха игроки Днепра смогли забрать третью четверть в свой актив.

В заключительной части Запорожья играло надежнее. Уверенная игра лидеров под щитами позволила Запорожью победить Днепр.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Запорожье. ПС Юность

Запорожье - Днепр 68:62 (19:15, 19:9, 9:13, 21:25)

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В статье: БК Днепр БК Запорожье
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