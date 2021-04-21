  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Прометей разгромил Харьковских Соколов в матче регулярного чемпионата
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прометей разгромил Харьковских Соколов в матче регулярного чемпионата

Баскетбол
(1 голосов)

Хозяева доминировали на паркете на протяжении всего матча

Прометей разгромил Харьковских Соколов в матче регулярного чемпионата

Новина українською

Прометей уверенно переиграл дома соперника из Харькова 104:68.

Уже с первых минут Прометей доминировал на паркете. Стартовой четверть каменцы реализовали 6 трехочковых против одного у соперника.

Вторая половина началась с преимуществом Прометея в 27 баллов. Это немного рано расслабило хозяев и они минимально отдали третью четверть сопернику.

Однако, на заключительную часть каменцы снова вышли заряженными и смогли пересечь стоочковую отметку разгромив соперника - 104:68.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Каменское. СК Прометей

Прометей - Харьковские Соколы 104:68 (28:19, 31:13, 18:19, 104: 68)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БК Прометей (Камянское) БК Харьковские Соколы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...