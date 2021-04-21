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Прометей разгромил Харьковских Соколов в матче регулярного чемпионата
Хозяева доминировали на паркете на протяжении всего матча
Прометей уверенно переиграл дома соперника из Харькова 104:68.
Уже с первых минут Прометей доминировал на паркете. Стартовой четверть каменцы реализовали 6 трехочковых против одного у соперника.
Вторая половина началась с преимуществом Прометея в 27 баллов. Это немного рано расслабило хозяев и они минимально отдали третью четверть сопернику.
Однако, на заключительную часть каменцы снова вышли заряженными и смогли пересечь стоочковую отметку разгромив соперника - 104:68.
Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат
Каменское. СК Прометей
Прометей - Харьковские Соколы 104:68 (28:19, 31:13, 18:19, 104: 68)
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