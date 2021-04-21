Прометей разгромил Харьковских Соколов в матче регулярного чемпионата

Прометей уверенно переиграл дома соперника из Харькова 104:68.

Уже с первых минут Прометей доминировал на паркете. Стартовой четверть каменцы реализовали 6 трехочковых против одного у соперника.

Вторая половина началась с преимуществом Прометея в 27 баллов. Это немного рано расслабило хозяев и они минимально отдали третью четверть сопернику.

Однако, на заключительную часть каменцы снова вышли заряженными и смогли пересечь стоочковую отметку разгромив соперника - 104:68.

Суперлига Париматч. Регулярный чемпионат

Каменское. СК Прометей

Прометей - Харьковские Соколы 104:68 (28:19, 31:13, 18:19, 104: 68)