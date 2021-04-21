Химик снова уступил Киев-Баскету

Химик уступил дома Киев-Баскет в поединке регулярного чемпионата Суперлиги Париматч.

Несмотря на домашний статус поединка, настоящими хозяевами в первой половине южненцы чувствовали себя лишь в начале встречи.

Уже со второй части стартовой четверти киевляне существенно усилили давление на соперника. Игровое преимущество гостей сохранялось до большого перерыва. Значительным было за это время преимущество Киев-Баскета в реализации трехочковых.

Но уже с началом третьей четверти ситуация изменилась. Баскетболисты вышли на продолжение матча в другом настроении, будто на другой поединок.

Суперлига Париматч

Регулярный чемпината

Химик (Южный) - Киев-Баскет - 77:87 (21:25, 13:22, 28:19, 15:21)