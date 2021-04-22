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Лень помог Вашингтону одержать шестую победу подряд
Неужели Алексей впервые сыграет в плей-офф?
Вашингтон в домашнем матче благодаря Брэдли Билу (29+10 подборов) и Расселу Уэстбруку (14+20 подборов+10 передач) обыграл Голден Стэйт и поднялся на 10-е место в Восточной конференции, которое дает право в мае выступить в плей-ин.
Алексей Лень за 13 минут набрал 3 очка (1 из 2 с игры, 1 из 2 с линии штрафных) и собрал 3 подбора. Показатель полезности украинца составил «+9».
В текущем сезоне Лень в среднем за игру набирает по 6,6 очка и 3,8 подбора.
Вашингтон – Голден Стэйт 118:114 (38:20, 22:38, 26:35, 32:21)
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